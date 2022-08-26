У Миколаєві після повітряної тривоги пролунали вибухи
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У Миколаєві у п’ятницю, 26 серпня, близько 13:50 пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві ЗМІ та очевидці у соцмережах.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначає, що о 13.37 по всій Миколаївській області було оголошено повітряну тривогу.
Офіційного підтвердження інформації про вибухи у Миколаєві від влади наразі немає.
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