У Миколаєві після повітряної тривоги пролунали вибухи

Серпень, 26 в 14:08

У Миколаєві у п’ятницю, 26 серпня, близько 13:50 пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві ЗМІ та очевидці у соцмережах.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначає, що о 13.37 по всій Миколаївській області було оголошено повітряну тривогу.

Офіційного підтвердження інформації про вибухи у Миколаєві від влади наразі немає.

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Фото: 831 бригада тактичної авіації