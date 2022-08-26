Серпень, 26 в 17:11

24 серпня на сміттєзвалищі під Одесою знайшли тіло оголеної жінки.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Одеській області.

Правоохоронцям знадобилося кілька годин, щоб знайти причетного до скоєння тяжкого злочину.

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Як з’ясувалося, 44-річний житель Суворовського району Одеси на ґрунті ревнощів влаштував сварку зі своєю 47-річною співмешканкою. Розмова переросла в бійку і чоловік сильно побив жінку, а на ранок виявив, що вона померла.

Чоловік вирішив приховати свій злочин: поклав тіло вбитої у сумку та виніс у сміттєвий бак.

Поліціянти затримали підозрюваного, він не став заперечувати своєї провини.

У лютому повідомлялося, що в Одеській області заарештували багатодітну матір, яка жорстоко розправилася над чоловіком, з яким прожила понад 30 років разом. Жінка вирішила помститися за багаторічне домашнє насильство у родині.