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Факти / Надзвичайні події

РФ обстрілює окупований берег Каховського водосховища

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
РФ обстрілює окупований берег Каховського водосховища
Фото: Pixabay

У тимчасово окупованому Василівському районі Запорізької області російські військові влаштовують провокаційні обстріли.

Про це у Telegram повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

За його словами, впродовж дня також можливі обстріли населених пунктів – міст, сіл та селищ, які розташовані на березі Каховського водосховища.

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– На протилежному березі водосховища тривають провокації армії рф з обстрілами тимчасово окупованих територій Запорізької області, – йдеться у дописі Євгена Євтушенка.

Сьогодні в окупованій Новій Каховці пролунали потужні вибухи – Збройні сили України вдало знищили чергову базу російських окупантів.

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