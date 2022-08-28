РФ обстрілює окупований берег Каховського водосховища
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У тимчасово окупованому Василівському районі Запорізької області російські військові влаштовують провокаційні обстріли.
Про це у Telegram повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.
За його словами, впродовж дня також можливі обстріли населених пунктів – міст, сіл та селищ, які розташовані на березі Каховського водосховища.
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– На протилежному березі водосховища тривають провокації армії рф з обстрілами тимчасово окупованих територій Запорізької області, – йдеться у дописі Євгена Євтушенка.
Сьогодні в окупованій Новій Каховці пролунали потужні вибухи – Збройні сили України вдало знищили чергову базу російських окупантів.