У Кривому Розі пролунали вибухи, сирени не було
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Фото: Depositphotos
У Кривому Розі вдень, 28 серпня, місцеві жителі почули кілька вибухів, при цьому сирени у місті не лунали.
Про це повідомляє місцевий телеканал Перший Міський.
Наразі офіційної інформації немає. Також невідомо, звідки лунали вибухи, можливо – з-за меж Кривого Рогу.
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Згодом стало відомо, що задимлення було видно з південного боку міста. Ворожих “прильотів” у Кривому Розі не було.
Зараз повітряна тривога оголошена у Миколаївській та Луганській областях.
Нагадаємо, що вночі 25 серпня окупанти обстріляли Кривий Ріг касетними боєприпасами із реактивних систем залпового вогню Торнадо-С. Кілька “прильотів” зафіксували в Металургійному районі.
Війна в Україні триває 186 день.
Джерело: Перший Міський