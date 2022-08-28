Серпень, 28 в 17:47

У Кривому Розі вдень, 28 серпня, місцеві жителі почули кілька вибухів, при цьому сирени у місті не лунали.

Про це повідомляє місцевий телеканал Перший Міський.

Наразі офіційної інформації немає. Також невідомо, звідки лунали вибухи, можливо – з-за меж Кривого Рогу.

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Згодом стало відомо, що задимлення було видно з південного боку міста. Ворожих “прильотів” у Кривому Розі не було.

Зараз повітряна тривога оголошена у Миколаївській та Луганській областях.

Нагадаємо, що вночі 25 серпня окупанти обстріляли Кривий Ріг касетними боєприпасами із реактивних систем залпового вогню Торнадо-С. Кілька “прильотів” зафіксували в Металургійному районі.

Війна в Україні триває 186 день.

Джерело: Перший Міський