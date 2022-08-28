Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

У Мукачево подружжя збирало квіти з могил військових та продавало їх

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
У Мукачево подружжя збирало квіти з могил військових та продавало їх

У Мукачево Закарпатської області поліція викрила подружжя, яке збирало квіти з могил військовослужбовців та продавала їх. Зараз встановлено їхню причетність до щонайменше чотирьох таких фактів.

Крадіями виявилися чоловік і жінка віком 34 та 35 років, які перебувають в цивільному шлюбі. Обох доставили до управління поліції, де наразі вони дають свідчення.

Зараз дивляться

Повідомляється, що вони вчиняли крадіжки зранку. Квіти вони збирали з могил Алеї Слави Героїв, де поховані військовослужбовці. Після цього квіти вони формували у нові композиції та реалізовували у закладах відпочинку та на місцевих ринках.

Їм за ч. 3, ст. 297 Кримінального кодексу України (Наруга над могилою, вчинена за попередньою змовою групою осіб) загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 5 років. Розслідування у справі триває.

Читайте
Робив браслети та передавав гроші на ЗСУ: у Чернігові жінка обікрала 11-річного волонтера

Джерело: Нацполіція в Закарпатській області

Фото: Нацполіція в Закарпатській області

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка