Серпень, 28 в 19:16

На території тимчасово окупованого Кримського півострова прогриміла серія потужних вибухів.

Оновлено о 19:15. У Севастополі знову спрацювала російська система ППО, повідомив “губернатор” Михайло Развожаєв. За попередніми даними, збили БПЛА над морем у районі мису Херсонес.

Оновлено о 19:10. У російських ЗМІ пишуть, що в Криму впала протикорабельна ракета Онікс, яку окупанти запускали по Україні. Також місцеві повідомляють про приліт біля мису Фіолент.

Зараз дивляться

– Запуск Онікс із Криму по Україні. Вибух у Криму. Відбій в Одеській області. Совпадєніє? Нє думаю. Інформація буде доповнена, – йдеться у повідомленні Telegram-каналу Збройні сили України. Війна з окупантами.

Оновлено о 18:43. Місцеві жителі почули вибухи в районі мису Фіолент у Криму.

– Фіолент, Крим. Чутно вибухи. Стрес русні в Криму продовжується, – йдеться у повідомленні Telegram-каналу Збройні сили України. Війна з окупантами.

Станом на 18:43, сигнал повітряної тривоги лунає в Луганській (триває з 4 квітня 19:45), Одеській областях та Нікопольському районі на Дніпропетровщині.