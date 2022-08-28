Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

Вибухи у Криму: прильот біля мису Фіолент, у Севастополі працює ППО окупантів

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
вибух
Фото: Depositphotos

На території тимчасово окупованого Кримського півострова прогриміла серія потужних вибухів.

Оновлено о 19:15. У Севастополі знову спрацювала російська система ППО, повідомив “губернатор” Михайло Развожаєв. За попередніми даними, збили БПЛА над морем у районі мису Херсонес.

Оновлено о 19:10. У російських ЗМІ пишуть, що в Криму впала протикорабельна ракета Онікс, яку окупанти запускали по Україні. Також місцеві повідомляють про приліт біля мису Фіолент.

Зараз дивляться

– Запуск Онікс із Криму по Україні. Вибух у Криму. Відбій в Одеській області. Совпадєніє? Нє думаю. Інформація буде доповнена, – йдеться у повідомленні Telegram-каналу Збройні сили України. Війна з окупантами.

Оновлено о 18:43. Місцеві жителі почули вибухи в районі мису Фіолент у Криму.

– Фіолент, Крим. Чутно вибухи. Стрес русні в Криму продовжується, – йдеться у повідомленні Telegram-каналу Збройні сили України. Війна з окупантами.

Станом на 18:43, сигнал повітряної тривоги лунає в Луганській (триває з 4 квітня 19:45), Одеській областях та Нікопольському районі на Дніпропетровщині.

Читайте
Вибухи у Херсонській області: спалахнула пожежа в Олешках на фабриці Юність

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка