У Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП – 23 людини госпіталізовані

Серпень, 28 в 1:06

У Румунії автобус з українськими біженцями, які поверталися на Батьківщину, потрапив у ДТП. В салоні транспортного засобу знаходилось 43 людини, здебільшого – жінки та діти.

Внаслідок аварії до лікарні потрапили 23 особи, серед них – четверо дітей віком від 5 до 16 років. На місці ДТП було 13 машин “швидких”.

ДТП трапилася у ніч проти 27 близько 2.45 у комуні Гароафа повіту Вранча. Відомо, що автобус прямував з Туреччини до України. Як пише місцеве агентство, причиною аварії стала помилка водія. На в’їзді до румунської комуни водій втратив керування, через що транспортний засіб перекинувся у кювет.

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– 23 людини були доставлені до лікарні для медичного огляду, але ніхто не перебуває у важкому стані. Одна людина отримала вивих плеча та була госпіталізована, а ще одна людина нібито мала політравму хребта. Решту пасажирів автобуса доставили до Центру прийому біженців. Пізніше їх мали відправати до України, і ми забезпечимо їх транспортування до кордону, – повідомив румунський посадовець.

Джерело: Romania Posts English

Фото: Romania Posts English