Серпень, 28 в 9:11

Вночі 28 серпня на Харківщині та Запоріжжі пролунали вибухи.

Оновлено о 8.58. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що близько опівночі російські окупанти з міста Бєлгород здійснили запуск двох ракет. Вибухи пролунали в районі селища Травневе та м. Південне в Харківському районі. Попередньо – без постраждалих та руйнувань.

Він також розповів, що протягом минулої доби окупанти обстрілювали Харків та мирне населення Богодухівського, Чугуївського, Харківського та Ізюмського районів. Пошкоджені житлові будинки, об’єкти промисловості, сталися лісові пожежі.

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Оновлено о 8.22. Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв підтвердив ворожу атаку на місто вночі.

– Прильоти зафіксовано у двох районах міста. На цей час відомо про п‘ять будинків, які зазнали пошкоджень, та про двох постраждалих людей, які травмувалися уламками скла, – зазначив він.

У Запоріжжі про вибухи повідомили о 02.11 також після початку повітряної тривоги.

За словами місцевих жителів, у Харкові вибухи чули приблизно о 00.04 одразу після оголошення повітряної тривоги.

Нагадаємо, що у ніч проти 27 серпня вночі російські війська обстріляли Запоріжжя та область. Зафіксовано 16 прильотів. Окупанти знищили школу-інтернат.

До початку війни там навчалося близько 200 дітей із усієї Запорізької області. У момент удару учнів в інтернаті не було, охорона та керівництво не постраждали.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 186-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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