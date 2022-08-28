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Факти / Надзвичайні події

Вибухи у Херсонській області: спалахнула пожежа в Олешках на фабриці Юність

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Вибухи у Херсонській області: спалахнула пожежа в Олешках на фабриці Юність
Фото: Факти ICTV

У Херсонській області на території тимчасово окупованих Олешках прогриміли потужні вибухи. Попередньо спалахнула пожежа у районі фабрики Юність, де скупчувались російські військові.

Також на місці пожежі місцеві жителі чують звуки детонації. Найімовірніше детонували російські боєприпаси.

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Звуки вибухів чули у районі фабрики Юність в Олешківському районі. Також вони прогриміли поблизу моста через річку Конка. Наразі офіційної інформації немає.

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