Серпень, 28 в 17:50

У Херсонській області на території тимчасово окупованих Олешках прогриміли потужні вибухи. Попередньо спалахнула пожежа у районі фабрики Юність, де скупчувались російські військові.

Також на місці пожежі місцеві жителі чують звуки детонації. Найімовірніше детонували російські боєприпаси.

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Звуки вибухів чули у районі фабрики Юність в Олешківському районі. Також вони прогриміли поблизу моста через річку Конка. Наразі офіційної інформації немає.