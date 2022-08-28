Зв’язували мотузками та нещадно били: на Одещині злочинці вчиняли розбійні напади на підприємців

Серпень, 28 в 18:59

На Одещині злочинна група з п’яти осіб віком від 37-ми до 53-х років вчиняла розбійні напади на підприємців. Повідомляється, що вони були раніше судимі за майнові злочини.

До кожного нападу спільники ретельно готувалися, вживали заходів конспірації.

– Діяли спільники за одним і тим самим сценарієм – проникали до житлових будинків шляхом віджиму металопластикових вікон, погрожували господарям зброєю, зв’язували мотузками, одягали на голови наволочки, нещадно били, допоки постраждалі не віддавали гроші та ювелірні вироби, – йдеться у повідомленні МВС.

Викрили та затримали їх оперативники управління карного розшуку ГУНП в Одеській області за силової підтримки спецпідрозділу КОРД.

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Джерело: МВС

Фото: МВС