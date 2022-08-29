Серпень, 29 в 8:06

Очевидці кажуть, що чули звуки вибухів у Херсоні. Офіційного підтвердження ціє інформаці поки немає.

Через деякий час вибухи повторилися.

За даними оперативного командування Південь, ворог продовжує ведення бойових дій на займаному рубежі оборони, змін у складі та положенні не має.

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За останню добу, 28 серпня, окупанти намагалися двічі наступати у напрямку Високопілля – Потьомкине, проте ЗСУ змусили ворога відступити з великими втратами.

Наша авіація завдала вісім ударів по опорних пунктах та скупченню живої сили, озброєння та техніки РФ в районі Нововознесенського, Благодатівки, Новопетровки, Любомирівки, Іванівки та Вавилового.

На правому березі Дніпра знищено 41 окупанта, два безпілотники, танк Т-72, РСЗВ Ураган, зенітно-гарматний ракетний комплекс Панцир-С1, самохідну артилерійсько-мінометну установку Нона-С, станцію радіоелектронної боротьби, шість одиниць авто-бронетехніки. Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 187-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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