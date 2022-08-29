Серпень, 29 в 0:59

На території тимчасово окупованого Кримського півострова прогриміла серія потужних вибухів 28 серпня.

Оновлено 29 серпня о 00:57. У тимчасово окупованому Криму після вибухів біля мису Фіолент спалахнула пожежа на нібито “закинутій військовій частині”, повідомляють ЗМІ. Пожежа тривала щонайменше декілька годин. Місцеві жителі повідомляють, що її було видно здалеку.

Оновлено 28 серпня о 19:15. У Севастополі знову спрацювала російська система ППО, повідомив “губернатор” Михайло Развожаєв. За попередніми даними, збили БПЛА над морем у районі мису Херсонес.

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Оновлено 28 серпня о 19:10. У російських ЗМІ пишуть, що в Криму впала протикорабельна ракета Онікс, яку окупанти запускали по Україні. Також місцеві повідомляють про приліт біля мису Фіолент.

– Запуск Онікс із Криму по Україні. Вибух у Криму. Відбій в Одеській області. Совпадєніє? Нє думаю. Інформація буде доповнена, – йдеться у повідомленні Telegram-каналу Збройні сили України. Війна з окупантами.

Оновлено 28 серпня о 18:43. Місцеві жителі почули вибухи в районі мису Фіолент у Криму.

– Фіолент, Крим. Чутно вибухи. Стрес русні в Криму продовжується, – йдеться у повідомленні Telegram-каналу Збройні сили України. Війна з окупантами.

Станом на 18:43, сигнал повітряної тривоги лунає в Луганській (триває з 4 квітня 19:45), Одеській областях та Нікопольському районі на Дніпропетровщині.