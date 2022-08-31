Продам дизпаливо за заниженою ціною: чиновник “позбавив” держбюджет 205 млн грн

Серпень, 31 в 14:00

Працівники ДБР повідомили про підозру чиновнику, який у квітні 2021 року продав приватній компанії на профільному аукціоні 18 тис. тонн дизельного палива за значно заниженою вартістю. Це вдвічі дешевше за його ринкову вартість.

На той час чоловік тимчасово виконував обов’язки голови Державного агентства резерву України. Його дії призвели до втрати державою понад 205 млн грн.

Зараз дивляться

Зараз він обіймає посаду заступника голови Державної інспекції архітектури та містобудування.

Відомо, що чиновник проігнорував рекомендації Міністерства економіки щодо забезпечення проведення належної оцінки ринкової вартості дизпалива.

ДБР підозрює колишнього т.в.о голови Держрезерву України у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 ККУ)

Санкція статті передбачає позбавлення волі до 6 років. Досудове розслідування триває.