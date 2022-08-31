Розкрадено гуманітарки на мільйони доларів: НАБУ провело масштабні обшуки у Запоріжжі

Серпень, 31 в 15:11

У Запоріжжі 30 серпня детективи НАБУ разом із контррозвідкою СБУ провели понад 20 обшуків за кримінальною справою щодо розкрадання гуманітарки.

Обшуки провели у приміщеннях міськради, обласної військової адміністрації, складських приміщеннях та у житлових приміщеннях можливих фігурантів кримінального провадження.

Позаштатний агент Національного антикорупційного бюро України Євген Шевченко у Facebook розкрив деякі деталі.

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— Щодо сьогоднішніх обшуків у Запоріжжі, які провели детективи НАБУ, можно сказати наступне: посадові особи розкрадали в промислових масштабах майже всю гуманітарну допомогу, яка надходила в місто та область, і продавали її через торговельні мережі АТБ і Сільпо!

Шевченко зазначає, що вони підозрюються у тому, що за ці пів року було розкрадено:

22 морські контейнери;

389 залізничних вагонів;

220 вантажних автомобілів.

Шевченко зазначив, що вся ця допомога призначалася для біженців, переселенців, а також для військових. Суми, про які йдеться – мільйони доларів США.

За версією Шевченка, серед підозрюваних топчиновники Запорізької ОВА, міськради та депутат облради.

У НАБУ зазначили, що під час обшуків у посадовців Запорізької міської ради виявлено незареєстровану вогнепальну зброю та набої до неї, а також значні суми грошей.