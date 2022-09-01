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Факти / Надзвичайні події

Тривогу не оголошували: в Одесі пролунали вибухи

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
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Вибух_чорний дим
Фото: Depositphotos

В Одесі вночі 31 серпня пролунали вибухи.

Про це повідомили кореспонденти Суспільне. Одеса. Наразі тривоги в місті та області немає.

Водночас офіційної інформації щодо вибухів в Одесі поки що немає.

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Також ввечері вибухи лунали у Харкові. Там декілька разів оголошували повітряну тривогу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 189-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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