Тривогу не оголошували: в Одесі пролунали вибухи
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В Одесі вночі 31 серпня пролунали вибухи.
Про це повідомили кореспонденти Суспільне. Одеса. Наразі тривоги в місті та області немає.
Водночас офіційної інформації щодо вибухів в Одесі поки що немає.
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Також ввечері вибухи лунали у Харкові. Там декілька разів оголошували повітряну тривогу.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 189-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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