У Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги
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У Харкові 31 серпня пролунали вибухи.
Про це повідомили місцеві жителі. У Харкові та області оголосили повітряну тривогу о 21:27. Людей закликають перебувати в укриттях.
Водночас офіційної інформації щодо вибухів у місті поки що немає.
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Нагадаємо, вдень 31 серпня Харків знову обстріляли російські окупанти. Під удар армії РФ потрапило підприємство у Київському районі, внаслідок чого спалахнула пожежа.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 189-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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