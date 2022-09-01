Серпень, 31 в 21:41

У Харкові 31 серпня пролунали вибухи.

Про це повідомили місцеві жителі. У Харкові та області оголосили повітряну тривогу о 21:27. Людей закликають перебувати в укриттях.

Водночас офіційної інформації щодо вибухів у місті поки що немає.

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Нагадаємо, вдень 31 серпня Харків знову обстріляли російські окупанти. Під удар армії РФ потрапило підприємство у Київському районі, внаслідок чого спалахнула пожежа.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 189-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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