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Факти / Надзвичайні події

У Херсоні чутно потужні вибухи, у Чорнобаївці повідомляють про прильоти

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
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У Херсоні чутно потужні вибухи, у Чорнобаївці повідомляють про прильоти
Фото: Depositphotos

У Херсоні та Чорнобаївці чутно вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Також про вибухи у Херсоні повідомляють кореспонденти Суспільного.

Нагадаємо, 29 серпня керівниця об’єднаного пресцентру Сил охорони й оборони Південь Наталія Гуменюк повідомила, що ЗСУ пішли в контрнаступ на багатьох напрямках на півдні України.

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Тоді ж стало відомо, що 109 полк так званої ДНР відійшов зі своїх позицій у Херсонській області, а російські десантники, які були їхньою підтримкою, втекли з поля бою.

Тим часом в Оперативному угрупованні військ Каховка розповіли, що на Херсонщині знищені майже всі великі мости: Антонівський залізничний, автомобільний та Новокаховський.

За їхніми даними, російські окупанти відрізані від постачання озброєння.

Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.

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