У Херсоні чутно потужні вибухи, у Чорнобаївці повідомляють про прильоти
У Херсоні та Чорнобаївці чутно вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Також про вибухи у Херсоні повідомляють кореспонденти Суспільного.
Нагадаємо, 29 серпня керівниця об’єднаного пресцентру Сил охорони й оборони Південь Наталія Гуменюк повідомила, що ЗСУ пішли в контрнаступ на багатьох напрямках на півдні України.
Тоді ж стало відомо, що 109 полк так званої ДНР відійшов зі своїх позицій у Херсонській області, а російські десантники, які були їхньою підтримкою, втекли з поля бою.
Тим часом в Оперативному угрупованні військ Каховка розповіли, що на Херсонщині знищені майже всі великі мости: Антонівський залізничний, автомобільний та Новокаховський.
За їхніми даними, російські окупанти відрізані від постачання озброєння.
Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.