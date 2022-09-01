Купляли товари за кошти європейців: транснаціональна шахрайська група “заробила” €600 тис.

Вересень, 01 в 15:02

40-річний українець спільно з молдаванином організували шахрайську схему заволодіння грошима громадян Євросоюзу, до якої залучили вихідців з країн ЄС та ближнього зарубіжжя.

– Користуючись довірливим ставленням мешканців європейських країн до онлайн-покупок, вони, попередньо заволодівши даними викрадених банківських карток, замовляли у мережі Інтернет товари на суму декілька тисяч євро за операцію. Оплачували товар за допомогою карток потерпілих осіб, а в подальшому, через спеціально організовану мережу торгових агентів, збували їх у східноєвропейських країнах, – йдеться у повідомленні Нацполіції.

Транснаціональна злочинна група упродовж трьох років діяла на території ЄС та України. За цей час організатори “заробили” 600 тис. євро.

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Їх викрили кіберполіцейські Харківщини разом зі слідчими ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, в межах міжнародного співробітництва за участі правоохоронців Німеччини та Литви, за координації Офісу генерального прокурора.

В ході проведених обшуків за місцем проживання фігуранта було вилучено техніку, за допомогою якої вчинялись шахрайські дії.

Фігуранта затримано прикордонниками Польщі за ордером на арешт від правоохоронних органів Німеччини, під час перетину кордону з Республікою Білорусь.

Інший співорганізатор має статус обвинуваченого в межах проведення розслідування поліцейськими Німеччини. Він перебуває під вартою.