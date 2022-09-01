Обіцяв телефон за мовчання: на Одещині чоловік регулярно ґвалтував свого племінника

Вересень, 01 в 12:35

На Одещині чоловіку, який регулярно вступав у статеві стосунки зі своїм племінником, вже повідомили про підозру у ґвалтуванні дитини. За скоєне йому загрожує покарання позбавленням волі на строк від 10 до 15 років.

Повідомляється, що злочинець вмовив хлопчика вступити з ним в сексуальні зв’язки, а потім робив це регулярно. За це він обіцяв неповнолітньому телефон, сплатити розваги та виконувати будь-які забаганки.

За місцем мешкання правопорушника поліцейські провели невідкладний обшук, під час якого вилучили особисті речі чоловіка та дитини і відібрали в обох біологічні зразки.

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Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Біляївської окружної прокуратури повідомили громадянину про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст.152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.