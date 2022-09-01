Вересень, 01 в 19:35

У Львові ввечері 1 вересня почалася сильна пожежа на автобусному заводі.

Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС у Львівській області. Пожежа площею понад 2 тис. м.кв. виникла на території колишнього заводу ЛАЗ.

– О 18:29 отримали повідомлення про пожежу на даху покинутої будівлі за адресою Стрийська, 45. Підрозділи працюють, – зазначили вони.

На фотографіях, які вже опублікували у соціальних мережах, видно, що сіро-чорний стовп диму піднімається на десятки метрів заввишки. Його було помітно у різних районах Львова.

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У пресслужбі додали, що дах будівлі з руберойду, залитого смолою, що призвело до сильного задимлення. Водночас загрози займання для сусідніх будівель немає.

Місцеві ЗМІ також повідомили, що станом на 19:30 пожежу локалізовано. Рятувальники продовжують гасити окремі осередки пожежі.

Водночас про причини пожежі на автобусному заводі наразі не повідомляється.

Фото: скриншот з відео