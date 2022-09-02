Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

У Харкові пролунали вибухи – оголосили повітряну тривогу

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
Потребує перевірки
У Харкові пролунали вибухи – оголосили повітряну тривогу
Фото: Depositphotos

У Харкові 1 вересня пролунали вибухи.

Про це повідомили кореспонденти Суспільне. Харків.

У Харкові та області о 21:02 оголосили повітряну тривогу. Місцевих жителів закликають перебувати в укриттях.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що близько опівночі 31 серпня російські війська випустили з Бєлгорода в бік Харкова три ракети. Пошкоджені житлові будинки та офісні приміщення, спалахнули пожежі. Поранення дістали дві жінки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 190-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка