У Харкові пролунали вибухи – оголосили повітряну тривогу
Потребує перевірки
Фото: Depositphotos
У Харкові 1 вересня пролунали вибухи.
Про це повідомили кореспонденти Суспільне. Харків.
У Харкові та області о 21:02 оголосили повітряну тривогу. Місцевих жителів закликають перебувати в укриттях.
Зараз дивляться
Нагадаємо, що близько опівночі 31 серпня російські війська випустили з Бєлгорода в бік Харкова три ракети. Пошкоджені житлові будинки та офісні приміщення, спалахнули пожежі. Поранення дістали дві жінки.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 190-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.