Вересень, 01 в 21:05

У Харкові 1 вересня пролунали вибухи.

Про це повідомили кореспонденти Суспільне. Харків.

У Харкові та області о 21:02 оголосили повітряну тривогу. Місцевих жителів закликають перебувати в укриттях.

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Нагадаємо, що близько опівночі 31 серпня російські війська випустили з Бєлгорода в бік Харкова три ракети. Пошкоджені житлові будинки та офісні приміщення, спалахнули пожежі. Поранення дістали дві жінки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 190-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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