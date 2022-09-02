Вересень, 02 в 16:43

На Хмельниччині зупинили діяльність масштабної злочинної групи шахраїв. Вони розміщували в мережі фейкові оголошення про доставку авто з-за кордону за вигідними цінами.

Про це повідомили у Національній поліції Хмельницької області. За даними розслідування, злочинна група складалася з 18 учасників. Зібрав їх разом 54-річний хмельничанин.

Вони розміщували в мережі фейкові оголошення про продаж різноманітних товарів, а також пропозиції доставити з-за кордону авто. Обов’язковою умовою надання послуги була передплата. Проте ані авто, ані своїх грошей замовники не отримували. За попередніми підрахунками, збитки перевищують 5 млн грн.

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– Серед потерпілих від таких шахрайських дій — близько десяти військових та волонтерів, які хотіли придбати транспорт для фронту, – зазначили у поліції.

За місцями проживання фігурантів правоохоронці вже провели 35 обшуків, під час яких вилучили десятки мобільних телефонів, понад 30 банківських карток різних банків, майже пів мільйона гривень готівкою у різній валюті та п’ять преміум-автомобілів.

Приганяли неіснуючі авто з-за кордону: на Хмельниччині затримали шахраїв / 5 фотографий

Наразі трьом членам організованої злочинної групи уже повідомлено про підозру. Досудове розслідування триває.