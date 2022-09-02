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Факти / Надзвичайні події

Гар у повітрі: у Вишгородському районі під Києвом все ще гасять торф’яники

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Гар у повітрі: у Вишгородському районі під Києвом все ще гасять торф’яники
Фото: ДСНС

У Київській області досі гасять торф’яники, які вдруге спалахнули протягом тижня. Жителі столиці та області повідомляють, що у повітрі зараз стоїть гар.

– Зараз у Києві спостерігається сильне задимлення повітря. Це спричинено пожежею у Київській області. У села Соснівка Вишгородського району триває ліквідація першого осередку торф’яної пожежі, – повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

У ДСНС зазначили, що ця ситуація ускладнюється сезонним явищем – метеорологічною димкою.

Для покращення ситуації зі станом повітря рекомендовано:

Зараз дивляться
  • закрити вікна вдома;
  • не виходити зайвий раз на вулицю;
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на найбільшу потужність.

У ДСНС наголосили, ситуація з пожежами в екосистемах Київської області повністю контрольована. Немає причин для паніки, оскільки це сезонне явище.

Згідно з сервісом IQ-Air, Київ станом на 9:00 перебуває на третьому місці за рівнем забруднення повітря серед усіх міст світу. Найгірша ситуація у районі Оболоні та на Лівому березі.

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