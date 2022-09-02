Гар у повітрі: у Вишгородському районі під Києвом все ще гасять торф’яники
У Київській області досі гасять торф’яники, які вдруге спалахнули протягом тижня. Жителі столиці та області повідомляють, що у повітрі зараз стоїть гар.
– Зараз у Києві спостерігається сильне задимлення повітря. Це спричинено пожежею у Київській області. У села Соснівка Вишгородського району триває ліквідація першого осередку торф’яної пожежі, – повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
У ДСНС зазначили, що ця ситуація ускладнюється сезонним явищем – метеорологічною димкою.
Для покращення ситуації зі станом повітря рекомендовано:
- закрити вікна вдома;
- не виходити зайвий раз на вулицю;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на найбільшу потужність.
У ДСНС наголосили, ситуація з пожежами в екосистемах Київської області повністю контрольована. Немає причин для паніки, оскільки це сезонне явище.
Згідно з сервісом IQ-Air, Київ станом на 9:00 перебуває на третьому місці за рівнем забруднення повітря серед усіх міст світу. Найгірша ситуація у районі Оболоні та на Лівому березі.