Росіяни обстріляли з Ураганів Зеленодольськ, загинула дитина

Вересень, 03 в 19:20

Внаслідок обстрілів Дніпропетровської області рашистською армією 3 вересня у Зеленодольську загинув 9-річний хлопчик.

Про смерть дитини повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram-каналі.

Він зазначив, що російські загарбники пообіді двічі обстріляли Зеленодольську громаду з Ураганів.

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За його словами, внаслідок обстрілів попередньо постраждали 10 людей. Наразі вони у лікарні і більшість у важкому стані.

Також у самому Зеленодольську понівечені вісім багатоповерхівок, магазини, дитячий садок, ліцеї та ЦНАП. У селі Велика Костромка пошкоджені будинки.

Ворог сьогодні обстріляв також Миколаївську область, внаслідок чого загинула 8-річна дитина, ще шестеро осіб отримали поранення, зокрема двоє дітей. Голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва повідомила, що ворожі російські війська обстріляли смт Березнегувате.

Джерело: Валентин Резніченко

Фото: Валентин Резніченко