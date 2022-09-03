Вибухи в Олешках на Херсонщині – детонація після ударів ЗСУ
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В районі Олешків Херсонської області чутно вибухи. Очевидно, триває детонація після ударів Збройних сил України.
Проте офіційного підтвердження цієї інформації немає.
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Днями в окупованих Олешках також прогриміли потужні вибухи. Попередньо спалахнула пожежа у районі фабрики Юність, де скупчувались російські військові.
На місці пожежі місцеві жителі чули звуки детонації, ймовірно, російських боєприпасів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 192-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: Євген Рищук