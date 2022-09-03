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Факти / Надзвичайні події

Вибухи в Олешках на Херсонщині – детонація після ударів ЗСУ

Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Вибухи в Олешках на Херсонщині – детонація після ударів ЗСУ

В районі Олешків Херсонської області чутно вибухи. Очевидно, триває детонація після ударів Збройних сил України.

Проте офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Зараз дивляться

Днями в окупованих Олешках також прогриміли потужні вибухи. Попередньо спалахнула пожежа у районі фабрики Юність, де скупчувались російські військові.

На місці пожежі місцеві жителі чули звуки детонації, ймовірно, російських боєприпасів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 192-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Євген Рищук

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