Вересень, 03 в 13:29

В районі Олешків Херсонської області чутно вибухи. Очевидно, триває детонація після ударів Збройних сил України.

Проте офіційного підтвердження цієї інформації немає.

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Днями в окупованих Олешках також прогриміли потужні вибухи. Попередньо спалахнула пожежа у районі фабрики Юність, де скупчувались російські військові.

На місці пожежі місцеві жителі чули звуки детонації, ймовірно, російських боєприпасів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 192-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Євген Рищук