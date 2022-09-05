Вересень, 05 в 11:01

Порушення правил поводження зі зброєю, що спричинило тілесні ушкодження кількох осіб (ч.2 ст. 414 ККУ) – за цією статтею ДБР оголосило підозру двом військовослужбовцям, які причетні до поранення дітей на виставці зброї у Чернігові 3 вересня.

За даними слідства, військовий дозволив дитині взяти до рук споряджену реактивну протитанкову гранату (РПГ-26) та натиснути спусковий гачок. Внаслідок пострілу постраждало шестеро дітей та троє дорослих.

Підозру оголошено цьому військовослужбовцю та його командиру, який наказав підлеглим привезти зброю на виставку.

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Обом загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Військовослужбовців затримали, наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Вибух на виставці боєприпасів у Чернігові стався вдень 3 вересня. Внаслідок пострілу з реактивної протитанкової гранати, яка опинилася в руках дитини, травмовані шестеро дітей віком від 2 до 13 років.

Чернігівська прокуратура почала розслідування інциденту у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 414 КК України (порушення правил поводження зі зброєю).