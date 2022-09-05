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Факти / Надзвичайні події

На Донеччині восьмикласник зґвалтував 12-річну дівчинку, відео знущань виклав у мережу

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Насилля
Фото: Dreamstime

У Костянтинівці Донецької області на території покинутої школи учень 8 класу зґвалтував 12-річну дівчинку, а потім виклав у соцмережу відео знущань.

Про скоєння злочину до поліції 4 вересня повідомила мати школярки. Саме зґвалтування сталося ще 29 серпня.

Правоохоронці швидко знайшли зловмисника та разом з опікуном доставили його до відділку поліції. В його присутності 13-річний хлопець визнав свою провину.

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Поліція кваліфікувала злочин за ч. 4 ст. 152 ККУ (зґвалтування, вчинене щодо особи, яка не досягла 14 років). Відео знущань долучили до матеріалів справи.

Готується направлення провадження до суду, який має вирішити подальшу долю неповнолітнього.

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Джерело: Нацполіція
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