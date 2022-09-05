Вересень, 05 в 16:51

На Вінничині під час повітряної тривоги було чути кілька вибухів.

Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

За його словами, в області працювала наша ППО. До того ж очільник ОВА закликав жителів не полишати укриттів до відбою тривоги.

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У соціальних мережах повідомлялося про щонайменше два вибухи.

Наразі загроза повітряних атак лишається в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Луганській областях.

ОНОВЛЕНО о 20:34

За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, протиповітряна оборона на Вінниччині працювала по безпілотнику. Наразі результати роботи уточнюються.

Нагадаємо, що 24 серпня під час повітряної тривоги на Чернігівщині та Вінничині успішно спрацювала протиповітряна оборона – наші військові знищили ворожі безпілотники.

Джерело: Сергій Борзов, Командування Повітряних сил ЗСУ

Фото: Командування об’єднаних сил ЗСУ