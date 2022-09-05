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Факти / Надзвичайні події

У гаражі в Бучі знайшли останки двох людей, закатованих і спалених окупантами

Валентина Летяк, редакторка стрічки
В Бучі знайшли останки двох людей

Працівники поліції виявили в одному з гаражів у Бучі Київської області останки щонайменше двох людей, страчених і спалених російськими окупантами.

Приміщення гаража повністю вигоріло, повідомив начальник поліції у Київській області Андрій Нєбитов.

– За свідченнями місцевих жителів, під час ворожої окупації російські військові вбили тут кількох людей, – наголосив він.

На місці правоохоронці виявили два ланцюжки, хрестик, шестикутну зірку, шпильку для волосся та три ключі на металевому тримачі.

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Фото: Андрій Нєбитов

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