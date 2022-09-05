У гаражі в Бучі знайшли останки двох людей, закатованих і спалених окупантами
Працівники поліції виявили в одному з гаражів у Бучі Київської області останки щонайменше двох людей, страчених і спалених російськими окупантами.
Приміщення гаража повністю вигоріло, повідомив начальник поліції у Київській області Андрій Нєбитов.
– За свідченнями місцевих жителів, під час ворожої окупації російські військові вбили тут кількох людей, – наголосив він.
На місці правоохоронці виявили два ланцюжки, хрестик, шестикутну зірку, шпильку для волосся та три ключі на металевому тримачі.
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До звірств та вбивств мирних українців в окупованій Бучі причетні кадирівці, десантники із Пскова, а також силовики Росгвардії.
Фото: Андрій Нєбитов