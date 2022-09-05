Вересень, 05 в 9:23

У Запоріжжі вночі 5 вересня пролунали вибухи.

Оновлено о 9:14. Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що вночі російські військові обстріляли селище у передмісті Запоріжжя.

– Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, ви могли чути у місті гучні звуки. За попередньою інформацією, вибухи були поза містом, – зазначив він.

За даними Куртєва, відомо, що цієї ночі від ворожих обстрілів постраждало одне з селищ Запорізького району. Там зруйновано житлові будинки.

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Раніше очевидці повідомляли про щонайменше чотири вибухи у місті.

Зазначимо, що перед вибухами о 1:28 у Запоріжжі та області оголосили повітряну тривогу, яка тривала до 1:59.

Місцеві Telegram-канали опублікували відео, на яких чути звуки вибухів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 194-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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