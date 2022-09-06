Вересень, 06 в 19:59

У тимчасово окупованому Бердянську підірвали автівку так званого коменданта міста Артема Бардіна.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Бердянської міської ради.

Зазначається, що авто вибухнуло у самому центрі міста – біля будівлі військово-цивільної адміністрації. Окупаційного коменданта госпіталізували з важкими пораненнями.

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Згодом громадський активіст та блогер Сергій Стерненко повідомив, що колаборант Артем Бардін після вибуху не вижив.

В російських Telegram-каналах також опублікували відео автівки, що горить, і зазначається, що на вулиці чули перестрілку.

Наразі ця інформація потребує офіційного підтвердження від української сторони.

Джерело: Бердянська міськрада, Сергій Стерненко

Фото: Бердянська міськрада