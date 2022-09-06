У Херсоні було чутно щонайменше вісім потужних вибухів
У тимчасово окупованому Херсоні пролунало щонайменше вісім вибухів. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Кореспонденти Суспільного пишуть, що звуки вибухів досить потужні.
До слова, вдень 6 вересня місцеві Telegram-канали повідомляли про вибухи в Бердянську, який також перебуває під тимчасовою окупацією.
Вибух пролунав поряд з адмінбудівлею. Місцеві пабліки пишуть, що біля виконкому підірвали автомобіль, який згорів повністю.
За попередньою інформацією, це була автівка окупаційного “коменданта”.
Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ завили, що в районі Херсона окупанти підняли бунт та написали відмову від участі у бойових діях в Україні.
Однією з причин бунту росіян є незадовільне всебічне забезпечення, оскільки на передових позиціях особовий склад залишився навіть без води.
Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.