Вересень, 06 в 16:11

У тимчасово окупованому Херсоні пролунало щонайменше вісім вибухів. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Кореспонденти Суспільного пишуть, що звуки вибухів досить потужні.

До слова, вдень 6 вересня місцеві Telegram-канали повідомляли про вибухи в Бердянську, який також перебуває під тимчасовою окупацією.

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Вибух пролунав поряд з адмінбудівлею. Місцеві пабліки пишуть, що біля виконкому підірвали автомобіль, який згорів повністю.

За попередньою інформацією, це була автівка окупаційного “коменданта”.

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ завили, що в районі Херсона окупанти підняли бунт та написали відмову від участі у бойових діях в Україні.

Однією з причин бунту росіян є незадовільне всебічне забезпечення, оскільки на передових позиціях особовий склад залишився навіть без води.

Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.