Били руками і ногами по голові та тулубі: у Києві троє неповнолітніх напали на школярку
У Києві повідомили про підозру трьом неповнолітнім дівчатам, які побили школярку.
Їхні дії кваліфікували за ч. 2 ст. 296 КК України – хуліганство, що супроводжувалось особливою зухвалістю, вчинене групою осіб.
За інформацією слідства, підозрювані віком 17, 16 та 14 років, перебуваючи на території непрацюючого дитячого закладу, використали нікчемний привід для конфлікту з 15-річною потерпілою.
Дівчата били школярку руками та ногами в область голови та тулуба, внаслідок чого вона дістала тілесні ушкодження.
Одна з неповнолітніх використала сльозогінний газ.
Дівчата не реагували на прохання школярки припинити знущання.
У прокуратурі заявили, що хуліганські дії неповнолітніх супроводжувалися бажанням протиставити себе суспільству, продемонструвати зневагу до загальноприйнятих норм і правил поведінки, демонстрацією своєї чисельної переваги.
Джерело: Київська міська прокуратура