Били руками і ногами по голові та тулубі: у Києві троє неповнолітніх напали на школярку

Вересень, 07 в 14:13

У Києві повідомили про підозру трьом неповнолітнім дівчатам, які побили школярку.

Їхні дії кваліфікували за ч. 2 ст. 296 КК України – хуліганство, що супроводжувалось особливою зухвалістю, вчинене групою осіб.

За інформацією слідства, підозрювані віком 17, 16 та 14 років, перебуваючи на території непрацюючого дитячого закладу, використали нікчемний привід для конфлікту з 15-річною потерпілою.

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Дівчата били школярку руками та ногами в область голови та тулуба, внаслідок чого вона дістала тілесні ушкодження.

Одна з неповнолітніх використала сльозогінний газ.

Дівчата не реагували на прохання школярки припинити знущання.

У прокуратурі заявили, що хуліганські дії неповнолітніх супроводжувалися бажанням протиставити себе суспільству, продемонструвати зневагу до загальноприйнятих норм і правил поведінки, демонстрацією своєї чисельної переваги.

Джерело: Київська міська прокуратура

Фото: Київська міська прокуратура