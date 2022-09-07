Росія обстріляла з Градів Малу Токмачку на Запоріжжі: троє загиблих і семеро поранених
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У Запорізькій області російська армія обстріляла з реактивних систем залпового вогню Град Малу Токмачку, внаслідок чого загинуло троє людей і поранено ще семеро мирних жителів.
Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. За його словами, ворог обстріляв з Градів села Мала Токмачка Пологівського району.
Він зазначив, що в одному з дворів знаходилось восьмеро цивільних людей, які в цей час отримували гуманітарну допомогу.
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Очільник Запорізької ОВА зазначив, що ворог не зупиняється – обстріли російської армії з РСЗВ Град продовжуються.