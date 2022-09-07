Вересень, 07 в 18:00

У Запорізькій області російська армія обстріляла з реактивних систем залпового вогню Град Малу Токмачку, внаслідок чого загинуло троє людей і поранено ще семеро мирних жителів.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. За його словами, ворог обстріляв з Градів села Мала Токмачка Пологівського району.

Він зазначив, що в одному з дворів знаходилось восьмеро цивільних людей, які в цей час отримували гуманітарну допомогу.

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Очільник Запорізької ОВА зазначив, що ворог не зупиняється – обстріли російської армії з РСЗВ Град продовжуються.