“Благодійники” продавали військовим бронежилети, куплені за пожертви українців – ДБР

Вересень, 08 в 17:09

ДБР викрило у Києві благодійну організацію, яка ще на початку повномасштабного вторгнення РФ оголосила збір $1 млн на придбання бронежилетів, касок, медикаментів та авто для Збройних сил України, а насправді наживалася на пожертвах людей.

За даними слідчих, після ввезення в Україну щонайменше 1 тис. бронежилетів та пластин під виглядом гуманітарки керівник організації спільно зі службовими особами вирішили заробити грошей.

Перед тим, як їх затримали, так звані благодійники встигли продати військовим 30 одиниць індивідуального захисту на суму понад 500 тис. грн.

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Керівнику організації оголошено підозру за фактом продажу гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненого у значному розмірі та під час дії воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 ККУ). Йому загрожує позбавлення волі до 7 років.

Слідчі наразі встановлюють осіб, які можуть бути причетними до незаконного продажу бронежилетів.