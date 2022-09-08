Вересень, 08 в 14:20

В Україні засудили до 10 та 15 років позбавлення волі двох кулеметників російських окупаційних сил із терористичного угруповання ЛНР.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

– За матеріалами СБУ до реальних строків ув’язнення засуджено двох бойовиків терористичної організації ЛНР, які у складі окупаційних угруповань штурмували українські міста на Луганщині, – зазначили у пресслужбі.

Обох зловмисників взяли в полон під час бойових зіткнень на східному напрямку. Наразі суд призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі терміном 15 та 10 років відповідно.

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В СБУ розповіли, що один з фігурантів — бойовик так званого 6-го козачого полку народної міліції ЛНР, який потрапив у полон в районі селища Катеринівка Попаснянського району. Він намагався видати себе за примусово мобілізованого громадянина РФ, однак його викрили.

Ще одним зрадником виявився раніше засуджений бойовик тієї ж “ЛНР”, який брав участь у штурмах Кремінної, Рубіжного, Сєвєродонецька та Лисичанська, а також у розграбуванні захоплених підприємств та помешкань місцевих жителів.

Українські військові захопили його разом зі ще сімома окупантами під час боїв на Бахмутському напрямку.