Вересень, 08 в 22:41

У Бердянську Запорізької області та Чугуєві на Харківщині прогриміла серія потужних вибухів.

Оновлено 8 вересня о 23:10. Внаслідок обстрілів по Чугуєву загинула одна жінка. Про це повідомив очільник Харьківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, окупанти завдають ударів також по Харкову з реактивних систем залпового вогню – зафіксовано влучання у Салтівському районі.

Зараз дивляться

Оновлено 8 вересня о 22:41. Місцеві жителі повідомляють про серію потужних вибухів у Бердянську та Чугуєві.

– Бердянськ. Сильний вибух. Просмажування русні продовжується, – йдеться у повідомленні Telegram-каналу Збройні сили України. Війна з окупантами.

Водночас Харківщина перебуває під постійними обстрілами російської армії – цього разу ворог вів вогонь по Чугуєву.