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Факти / Надзвичайні події

У Бердянську та Чугуєві прогриміла серія вибухів – що відомо

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Підтверджено
вибух у Дніпрі
Фото: Факти ICTV

У Бердянську Запорізької області та Чугуєві на Харківщині прогриміла серія потужних вибухів.

Оновлено 8 вересня о 23:10. Внаслідок обстрілів по Чугуєву загинула одна жінка. Про це повідомив очільник Харьківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, окупанти завдають ударів також по Харкову з реактивних систем залпового вогню – зафіксовано влучання у Салтівському районі.

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Оновлено 8 вересня о 22:41. Місцеві жителі повідомляють про серію потужних вибухів у Бердянську та Чугуєві.

– Бердянськ. Сильний вибух. Просмажування русні продовжується, – йдеться у повідомленні Telegram-каналу Збройні сили України. Війна з окупантами.

Водночас Харківщина перебуває під постійними обстрілами російської армії – цього разу ворог вів вогонь по Чугуєву.

– Харківщина під обстрілом. Будьте в укриттях, – йдеться у повідомленні Telegram-каналу Збройні сили України. Війна з окупантами.

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