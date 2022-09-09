У Бердянську та Чугуєві прогриміла серія вибухів – що відомо
У Бердянську Запорізької області та Чугуєві на Харківщині прогриміла серія потужних вибухів.
Оновлено 8 вересня о 23:10. Внаслідок обстрілів по Чугуєву загинула одна жінка. Про це повідомив очільник Харьківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, окупанти завдають ударів також по Харкову з реактивних систем залпового вогню – зафіксовано влучання у Салтівському районі.
Оновлено 8 вересня о 22:41. Місцеві жителі повідомляють про серію потужних вибухів у Бердянську та Чугуєві.
– Бердянськ. Сильний вибух. Просмажування русні продовжується, – йдеться у повідомленні Telegram-каналу Збройні сили України. Війна з окупантами.
Водночас Харківщина перебуває під постійними обстрілами російської армії – цього разу ворог вів вогонь по Чугуєву.
– Харківщина під обстрілом. Будьте в укриттях, – йдеться у повідомленні Telegram-каналу Збройні сили України. Війна з окупантами.