Вересень, 09 в 13:13

Російські війська продовжують цинічно обстрілювати цивільну інфраструктуру Сумської області.

Сьогодні після 9 ранку російська авіація, не перетинаючи кордону України, завдала авіаудару по лікарні Великописарівської громади.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. За його словами, внаслідок ворожого обстрілу приміщення зруйновано, є постраждалі серед людей.

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Окупанти завдали авіаудару по лікарні на Сумщині – є постраждалі / 2 фотографии

Нагадаємо, минулої неділі, 4 вересня, російські окупанти обстріляли північні громади Сумської області. Зафіксували майже 40 прильотів.

Раніше в Офісі президента повідомили, що від початку повномасштабної війни в Україні внаслідок російських обстрілів у Сумській області пошкоджено 2 638 об’єктів критичної інфраструктури та житлового фонду.

Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.

Фото: Дмитро Живицький