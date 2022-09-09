Вересень, 09 в 6:06

Російські окупанти у ніч на 9 вересня знову обстріляли Харків.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

За його даними, пошкоджено один із вищих навчальних закладів. Наразі руйнування та завали на місці “прильоту” розбирає ДСНС.

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Зазначимо, що повітряну тривогу у Харкові та області оголосили о 1:12. Після цього у місті одразу пролунали вибухи.

Нагадаємо, що росіяни ввечері також обстріляли Київський район. Ракети влучили у приватний сектор. Обійшлося без постраждалих, але частково зруйновано кілька домоволодінь. Попередньо обстріл вівся реактивними системами залпового вогню.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 198-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Харківська обласна прокуратура