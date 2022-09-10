350 тис. грн за сприяння виїзду за кордон: під Києвом затримали голову РВА та його радника

Вересень, 10 в 15:40

На Київщині в. о. начальника районної військової адміністрації та його радник налагодили схему отримання хабарів за сприяння виїзду за кордон.

Обох затримали у Броварському районі на спробі отримання неправомірної вигоди у розмірі 350 тис. грн, повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

За його словами, чиновники вносили дані про осіб до інформаційної бази Шлях, що давало можливість безперешкодно перетнути кордон.

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За так звану послугу вони вимагали певну винагороду.

За даними МВС, з початку воєнного стану прикордонники затримали за спробу незаконного перетину кордону понад 8 тис. чоловіків, які за віком підлягають призову під час мобілізації.