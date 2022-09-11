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Зруйновані будинки та кузня: російська армія обстріляла Дніпропетровщину

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Зруйновані будинки та кузня: російська армія обстріляла Дніпропетровщину
Фото: Depositphotos

Російська армія знову обстріляла Дніпропетровську область. Зокрема, під обстріли потрапив Синельниківський район, де внаслідок ворожих ударів пошкоджено дві вантажівки та трактор, фактично зруйновані гараж і кузня.

У цьому районі зафіксовано “прильоти” шести ракет С-300 середнього радіуса дії. На місцях ударів утворились вирви завглибшки до семи метрів, повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

В Марганецькій громаді внаслідок обстрілів пошкоджено 10 житлових будинків, 12 господарчих споруд, газопровід і лінії електропередач.

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А Зеленодольську громаду ворог вдруге ввечері обстріляв з ракетних систем залпового вогню Ураган. У Великій Костромці пошкоджено 14 будинків та лінія електропередач, вже зараз тривають ремонтні роботи.

Також Лукашук розповів, що СБУ викрили зрадницю – 62-річна мешканка Дніпропетровщини співпрацювала з ФСБ Росії. Вона звітувала про позиції ЗСУ в Дніпрі та корегувала ракетні постріли. Жінці повідомили про підозру в державній зраді.

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