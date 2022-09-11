У Слов’янську українець здавав позиції ЗСУ: його засудили до восьми років в’язниці

Вересень, 11 в 16:47

У Донецькій області засудили жителя Слов’янська, який передавав ворогу інформацію про місця дислокації підрозділів Збройних сил України. Суд визначив йому покарання – чоловік перебуватиме за ґратами вісім років.

За даними Офісу генерального прокурора, у травні 2022 року громадянин використав власний акаунт у забороненій в Україні соціальній мережі, щоб передати представнику незаконного збройного формування Росії інформацію про пересування ЗСУ.

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Українець надсилав ворогу дані про розташування військової техніки та особового складу, блокпостів та маршрути пересування українських захисників на території Краматорського району Донецької області.

Суд ухвалив вирок проти чоловіка за поширення інформації про переміщення, рух і розташування Збройних Сил України, за можливості їхньої ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114-2 КК України). Його засудили до восьми років тюремного ув’язнення.