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Підозрюють у вбивстві грузинського магната: у Білій Церкві затримали кілера із Чечні

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
Підозрюють у вбивстві грузинського магната: у Білій Церкві затримали кілера із Чечні

У Білій Церкві на Київщині затримали члена групи кілерів, якого підозрюють у причетності до вбивства грузинського магната Ніколоза Давіташвілі.

Про це повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

За його словами, 39-річний уродженець Чеченської Республіки (Російська Федерація) тривалий час перебував у міжнародному розшуку.

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52-річний бізнесмен Давіташвілі зник 26 листопада 2019 року в центрі Києва. Пізніше його труп з вогнепальними пораненнями знайшли в криниці.

– Холоднокровне вбивство було скоєне з корисливих мотивів та за попередньою змовою групи осіб. Вбивці стріляли кілька разів в груди і шию потерпілому, – зазначив Нєбитов.

Він подякував працівникам кримінальної поліції області та бійцям КОРДу за успішну спецоперацію.

Затриманому загрожує довічне позбавлення волі.

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Джерело: Андрій Нєбитов

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