Підозрюють у вбивстві грузинського магната: у Білій Церкві затримали кілера із Чечні
У Білій Церкві на Київщині затримали члена групи кілерів, якого підозрюють у причетності до вбивства грузинського магната Ніколоза Давіташвілі.
Про це повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.
За його словами, 39-річний уродженець Чеченської Республіки (Російська Федерація) тривалий час перебував у міжнародному розшуку.
52-річний бізнесмен Давіташвілі зник 26 листопада 2019 року в центрі Києва. Пізніше його труп з вогнепальними пораненнями знайшли в криниці.
– Холоднокровне вбивство було скоєне з корисливих мотивів та за попередньою змовою групи осіб. Вбивці стріляли кілька разів в груди і шию потерпілому, – зазначив Нєбитов.
Він подякував працівникам кримінальної поліції області та бійцям КОРДу за успішну спецоперацію.
Затриманому загрожує довічне позбавлення волі.
Джерело: Андрій Нєбитов