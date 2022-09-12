У столичних школах та ТЦ Lavina шукають вибухівку
Потребує перевірки
12 вересня в Києві перевіряють інформацію про замінування всіх шкіл міста, а також ТЦ Lavina.
Відвідувачів та персонал вивели з приміщення торговельного центру.
Батьків учнів початкових класів викликали до навчальних закладів, щоб забрали дітей додому.
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Призупинили навчальний процес і для тих школярів, які навчаються дистанційно.
Нагадаємо, що минулого місяця неодноразово з’являлись повідомлення про замінування у Вінниці, Тернополі, Черкасах, Кропивницькому.
У переліку об’єктів найчастіше були торговельні центри та залізничні вокзали.
Почалась хвиля псевдомінувань в Україні до повномасштабного вторгнення РФ – у січні 2022 року.
Через регулярні повідомлення адміністраціям навчальних закладів навіть довелось запроваджувати дистанційне навчання.