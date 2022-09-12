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Факти / Надзвичайні події

У столичних школах та ТЦ Lavina шукають вибухівку

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Вибухотехнічна служба

12 вересня в Києві перевіряють інформацію про замінування всіх шкіл міста, а також ТЦ Lavina.

Відвідувачів та персонал вивели з приміщення торговельного центру.

Батьків учнів початкових класів викликали до навчальних закладів, щоб забрали дітей додому.

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Призупинили навчальний процес і для тих школярів, які навчаються дистанційно.

Нагадаємо, що минулого місяця неодноразово з’являлись повідомлення про замінування у Вінниці, Тернополі, Черкасах, Кропивницькому.

У переліку об’єктів найчастіше були торговельні центри та залізничні вокзали.

Почалась хвиля псевдомінувань в Україні до повномасштабного вторгнення РФ – у січні 2022 року.

Через регулярні повідомлення адміністраціям навчальних закладів навіть довелось запроваджувати дистанційне навчання.

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