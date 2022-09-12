Вміст алкоголю перевищував норму у 25 раз: в Одесі п’яний водій ледь “не зламав” драгер

Вересень, 12 в 17:15

В Одесі затримали рекордсмена з п’яного водіння – кількість алкоголю у водія перевищувала допустиму норму у 25 разів.

Антирекорд поставив водій ВАЗу. Патрульна поліція міста затримала його на вулиці Довгій.

– Патрульні поліцейські запропонували пройти водієві огляд на стан сп’яніння. На що він погодився. У результаті чого драгер показав усі стрілки вгору. А це означає, що рівень алкоголю перевищує норму у 25 разів. Водія відсторонили від керування транспортним засобом та склали всі необхідні протоколи, – повідомляють у Патрульній поліції Одеської області.

До речі, на Рівненщині, неподалік Острога, 40-річний житель Хмельницької області, який керував Volvo, проігнорувавши дорожні знаки “Обмеження максимальної швидкості” та “Стоп”, не дотримався правил проїзду блок-постів та в’їхав у бетону конструкцію останнього.

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Фото: Патрульна поліція