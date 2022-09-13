Вересень, 13 в 8:53

Сьогодні, 13 вересня, у деяких районах Харкова зникло світло. Через відсутність електропостачання знову зупинилося метро та наземний транспорт.

Про це повідомляють журналісти в ефірі національного телемарафону.

ОНОВЛЕНО о 09:30

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За словами заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, світла немає не лише у Харкові, а в області. Це наслідки ворожих обстрілів напередодні.

– Вийшла з ладу резервна лінія, яка живила населені пункти. Зараз всі сили направлені на ліквідацію проблеми. Про результати повідомлю пізніше, – наголосив Тимошенко.

Нагадаємо, що 11 вересня через ворожі обстріли у Харкові зникло світло, а згодом і вода, бо зупинилися насоси. Проте згодом все відновили.

Але наступного дня, 12 вересня, росіяни знову обстріляли два райони міста: Київський та Основ’янський. У деяких районах міста так само зникло електропостачання, зупинилося метро.

Сьогодні із самого ранку знову харків’яни без світла, не працює метро. У домівки вода подається із малим тиском. Причини, чому відсутнє світло, наразі невідомі.

Нагадаємо, 11 вересня внаслідок ракетних ударів російської армії проблеми зі світлом були у Сумській, Дніпропетровській, Полтавській, Харківській і Донецькій областях.

Фото: Харківський метрополітен