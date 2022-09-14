HIMARS напоготові: армія РФ завезла понад 100 одиниць техніки до Каховської ГЕС

Вересень, 14 в 19:13

У Херсонській області російська армія завезла понад 100 одиниць техніки до Каховської гідроелектростанції.

Про це заявив радник очільника Херсонської ОВА та депутат облради Сергій Хлань. За його словами, ракетні системи залпового вогню HIMARS, якими ЗСУ завдають ударів по позиціях та техніці російських військ, вже напоготові.

– Херсонщина. Місцеві повідомляють, що орки навезли понад 100 одиниць техніки до Каховської ГЕС. Збираються щебенем засипати шлюз. Інженерне рішення так собі, але хай звозять — HIMARS напоготові, – зазначив Хлань.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що окупанти намагаються перемістити системи ППО для збереження окремих зразків військової техніки вглиб тимчасово захоплених територій України та до Росії.