У Балаклії енергетик підірвався на розтяжці, залишеній окупантами

Вересень, 14 в 16:42

У звільненій Балаклії Харківської області 13 вересня під час виконання своїх службових обов’язків загинув енергетик.

Майстер служби ліній Куп’янського високовольтного РЕМ допомагав відновлювати критичну інфраструктуру міста.

– Він підірвався на розтяжці, яка була залишена ворогом. Він заплатив найдорожчу ціну, виконуючи свою роботу, рятуючи інших людей. Вічна та світла пам’ять! – повідомляє Балаклійська міськрада.

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У поліції Харківської області сьогодні підтвердили факт смерті людини внаслідок катувань в адмінбудівлі Балаклійського відділку поліції.

Бойовики так званої ЛНР та Чеченської Республіки, а також ОМОНівці із Тольятті та ФСБшники утримували там від 8 до 15 осіб.

Точна кількість утримуваних та потерпілих ще уточнюється.