Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

У Балаклії енергетик підірвався на розтяжці, залишеній окупантами

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Балаклія
Фото: ДБР

У звільненій Балаклії Харківської області 13 вересня під час виконання своїх службових обов’язків загинув енергетик.

Майстер служби ліній Куп’янського високовольтного РЕМ допомагав відновлювати критичну інфраструктуру міста.

– Він підірвався на розтяжці, яка була залишена ворогом. Він заплатив найдорожчу ціну, виконуючи свою роботу, рятуючи інших людей. Вічна та світла пам’ять! – повідомляє Балаклійська міськрада.

Зараз дивляться

У поліції Харківської області сьогодні підтвердили факт смерті людини внаслідок катувань в адмінбудівлі Балаклійського відділку поліції.

Бойовики так званої ЛНР та Чеченської Республіки, а також ОМОНівці із Тольятті та ФСБшники утримували там від 8 до 15 осіб.

Точна кількість утримуваних та потерпілих ще уточнюється.

Читайте
Крики від болю та жаху: мешканці Балаклії розповідають про тортури струмом

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка