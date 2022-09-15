Факти / Надзвичайні події Вересень, 14 в 23:37 За мить до повітряної тривоги: У Харкові прогриміли вибухи Юля Захарченко, редакторка стрічки Фото: Depositphotos У Харкові знову прогриміла серія потужних вибухів за декілька секунд перед початком повітряної тривоги в області. Зараз дивляться Теги: Війна в Україні, Вибух, Ракетні удари Росії, Харків, Харківська область Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!