Вересень, 14 в 23:37

За мить до повітряної тривоги: У Харкові прогриміли вибухи

У Харкові знову прогриміла серія потужних вибухів за декілька секунд перед початком повітряної тривоги в області. Зараз дивляться

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