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За мить до повітряної тривоги: У Харкові прогриміли вибухи

Юля Захарченко, редакторка стрічки
За мить до повітряної тривоги: У Харкові прогриміли вибухи
Фото: Depositphotos

У Харкові знову прогриміла серія потужних вибухів за декілька секунд перед початком повітряної тривоги в області.

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