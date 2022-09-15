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Факти / Надзвичайні події

У Львові “заміновано” майже всі школи – дітей евакуювали

Валентина Летяк, редакторка стрічки
школа
Фото: Depositphotos

У Львові 15 вересня надійшло повідомлення про нібито замінування більшості шкіл міста. Наразі учнів евакуюювали, повідомляє міськрада.

– Повідомлення про замінування надійшло від ДСНС. Згідно з протоколом, управління освіти міста повідомило всі школи, відтак зараз здійснюється евакуація дітей. Паралельно з цим працівники освітніх закладів повідомляють батьків, щоб ті забрали дітей додому, – йдеться у повідомленні.

Фахівці зараз обстежують приміщення шкіл та прилеглі до них території на наявність вибухонебезпечних предметів.

Кілька днів тому у Києві перевіряли інформацію про замінування всіх шкіл міста, а також ТЦ Lavina.

Зараз дивляться

Відвідувачів та персонал вивели з приміщення торговельного центру, а в школах викликали батьків учнів початкових класів, щоб забрали дітей додому.

Джерело: Львівська міська рада

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